Как защититься от бродячих собак: названы лучшие методы

Проблема нападения бродячих собак на людей остается актуальной практически в каждом городе России. Хабаровск не стал исключением – недавно там стая насмерть загрызла мужчину, а на днях бездомные собаки сняли скальп c 25-летнего парня и серьезно покусали его.
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