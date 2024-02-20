Как защититься от бродячих собак: названы лучшие методы

Проблема нападения бродячих собак на людей остается актуальной практически в каждом городе России. Хабаровск не стал исключением – недавно там стая насмерть загрызла мужчину, а на днях бездомные собаки сняли скальп c 25-летнего парня и серьезно покусали его.