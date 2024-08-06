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Регионы России

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Мужчина подозревается в убийстве своей соседки по комнате в Бердске

Мужчина подозревается в убийстве своей соседки по комнате в Бердске

В одном из домов по улице Боровой, 96 в городе Бердск, произошло страшное преступление. Молодая женщина, являющаяся матерью двух маленьких детей - четырехлетнего и шестилетнего мальчиков, стала жертвой убийства.

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