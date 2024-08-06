Мужчина подозревается в убийстве своей соседки по комнате в Бердске

В одном из домов по улице Боровой, 96 в городе Бердск, произошло страшное преступление. Молодая женщина, являющаяся матерью двух маленьких детей - четырехлетнего и шестилетнего мальчиков, стала жертвой убийства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии