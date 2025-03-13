Макс Ферстаппен: Сейчас Red Bull Racing не быстрейшая, но впереди долгий сезон

Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен не уверен, всё ли исправлено в новой машине RB21 по сравнению с прошлогодней, но отмечает, что предстоит длинный сезон, и расклад сил может поменяться.
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