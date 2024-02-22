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В Минске подростка приговорили к 10 годам лишения свободы

В Минске подростка приговорили к 10 годам лишения свободы

Под председательством судьи суда Партизанского района Михаила Макаревича прошло заседание по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, который в составе организованной группы распространял запрещенные вещества, сообщает агентства "Минск-Новости".

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