В Комитете по молодежной политике Ленинградской области рассказали об увековечении памяти погибших защитников Отечества

В 2025 году планируется проведение 15 поисковых работ на территории региона Комитет по молодежной политике Ленинградской области, являющийся уполномоченным органом в вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества, подвел итоги работы за 2024 год и обозначил планы на 2025.