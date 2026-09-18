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Тренер «Сочи» Миронов о 3:2 с  «Ак Барсом»: «Неплохое начало. Повели в счете, стали контролировать шайбу. Игра складывалась в нашу пользу»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о победе над « Ак Барсом » со счетом 3:2. Клуб выиграл матч впервые в этом сезоне.

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