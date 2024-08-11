Проехала на красный: 19-летняя девушка погибла, еще трое ранены в страшном ДТП в Кропоткине

Проехала на красный: 19-летняя девушка погибла, еще трое ранены в страшном ДТП в КропоткинеМинувшей ночью на автодороге ФАД «КАВКАЗ» в Кавказском районе 58-летняя женщина-водитель «Hyundai Creta» при проезде перекрестка проехала на красный свет и столкнулась с «Toyota Corona».