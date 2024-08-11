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Проехала на красный: 19-летняя девушка погибла, еще трое ранены в страшном ДТП в Кропоткине

Проехала на красный: 19-летняя девушка погибла, еще трое ранены в страшном ДТП в Кропоткине

Проехала на красный: 19-летняя девушка погибла, еще трое ранены в страшном ДТП в КропоткинеМинувшей ночью на автодороге ФАД «КАВКАЗ» в Кавказском районе 58-летняя женщина-водитель «Hyundai Creta» при проезде перекрестка проехала на красный свет и столкнулась с «Toyota Corona».

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