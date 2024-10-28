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Царьград

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Эксперт заявил о подготовке к войне у границы России: Вспыхнуть теперь может в другом месте

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил о подготовке к войне у границы России.

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