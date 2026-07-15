В левобережье Новосибирска восстановили подачу воды

Жители сотен домов проведи без водоснабжения почти сутки.В Новосибирске полностью восстановлено холодное водоснабжение в Ленинском и Кировском районах и ряде микрорайонов левобережной части Советского района, сообщили в МУП "Горводоканал".
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