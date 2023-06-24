Военное обозрение

3 457 подписчиков

Рогозин высказался относительно ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Рогозин высказался относительно ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Тревожную ситуацию, которая складывается вокруг частной военной компании «Вагнер» и, в частности, вокруг её куратора Евгения Пригожина, решил прокомментировать и экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх