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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брукс Мэйсек: «Каждая команда хочет бороться за первое место в таблице. «Автомобилист» будет делать все возможное, чтобы догнать «Трактор»

– Мы получили удовольствие от игры в этом матче. Обе команды бились за победу, а атмосфера была шикарная.

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