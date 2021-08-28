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«Против нас ведется глубокая работа»: Шойгу заявил о необходимости «психологической обороны» России

«Против нас ведется глубокая работа»: Шойгу заявил о необходимости «психологической обороны» России

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС Глава Минобороны России Сергей Шойгу в пятницу выступил на конференции «Армия и общество.

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Виктор маслов
Да один только ЕБНцентр чего стоит,но это детище Путина его трогать нельзя.А мелких сколько?Конечно Шойгу прав,но все бразды,без исключений, в одних руках.
Петр Шипилов
Поступайте так, чтобы народ верил власти, а не врагам России. Получается так, что сынкам Чайки, Рогозина, Иванова, Патрушева, Матвиенко и дружбанам Путина разворовывать страну можно, а слушать правду о преступлениях режима народу нельзя?
Юрий Ded
Ну так ты мил человек доказательства выкладывай по каждому кого обвиняешь - а то ведь без доказательств это статья УК о клевете .
Дмитрий Танцюра
Тебе факт доказывать нужно ?
Альбина Колесникова
Даже сидя в тюрьме Навальный он подрывает изнутри Россию, в роликах поносят Россию его люди читаешь и диву даёшься как же у него всё схвачено, а мы платим за его содержание в тюрьме своими налогами ,и на хрен бы он нам согнулся, за какие заслуги ставленнику США мы обязаны содержанием.
Дмитрий Танцюра
Вот достроим атомный военный ледокол , флот НАТО Сусаниным назовёт его , на парад их водить будет .

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