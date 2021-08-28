ХОЛЛИВИЗОРПолитика«Против нас ведется глубокая работа»: Шойгу заявил о необходимости «психологической обороны» России Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС Глава Минобороны России Сергей Шойгу в пятницу выступил на конференции «Армия и общество.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор масловДа один только ЕБНцентр чего стоит,но это детище Путина его трогать нельзя.А мелких сколько?Конечно Шойгу прав,но все бразды,без исключений, в одних руках.Петр ШипиловПоступайте так, чтобы народ верил власти, а не врагам России. Получается так, что сынкам Чайки, Рогозина, Иванова, Патрушева, Матвиенко и дружбанам Путина разворовывать страну можно, а слушать правду о преступлениях режима народу нельзя?Юрий DedНу так ты мил человек доказательства выкладывай по каждому кого обвиняешь - а то ведь без доказательств это статья УК о клевете .Дмитрий ТанцюраТебе факт доказывать нужно ?Альбина КолесниковаДаже сидя в тюрьме Навальный он подрывает изнутри Россию, в роликах поносят Россию его люди читаешь и диву даёшься как же у него всё схвачено, а мы платим за его содержание в тюрьме своими налогами ,и на хрен бы он нам согнулся, за какие заслуги ставленнику США мы обязаны содержанием.Дмитрий ТанцюраВот достроим атомный военный ледокол , флот НАТО Сусаниным назовёт его , на парад их водить будет .Комментировать
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