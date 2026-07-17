Депутат Журавлев: при обнаружении обломков БПЛА стоит, не трогая их, звонить 112

Россиянам, обнаружившим обломки БПЛА и подозрительные контейнеры, в которых может находиться "заброшенная" с помощью дронов на территорию РФ взрывчатка, следует, не трогая объекты, звонить в экстренные службы — 112.
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