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Газета.ру

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Депутат Журавлев: при обнаружении обломков БПЛА стоит, не трогая их, звонить 112

Депутат Журавлев: при обнаружении обломков БПЛА стоит, не трогая их, звонить 112

Россиянам, обнаружившим обломки БПЛА и подозрительные контейнеры, в которых может находиться "заброшенная" с помощью дронов на территорию РФ взрывчатка, следует, не трогая объекты, звонить в экстренные службы — 112.

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