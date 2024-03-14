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Захарова рассказала о сумме долгов Румынии перед Россией

Захарова рассказала о сумме долгов Румынии перед Россией

Москва отправила Бухаресту 1,4 тыс. т ценностей в 1935 году и «простила» долг после войны 1941–1945 годов, что превышает ценность золота, которое Румыния передала Российской империи во время Первой мировой войны.

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