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Царьград

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В Китае 60-летняя женщина родила дочь при помощи кесарева сечения

В Китае 60-летняя женщина родила дочь при помощи кесарева сечения

Девочка появилась на свет здоровой и с нормальным весом.В китайской провинции Хэнань 60-летняя женщина по фамилии Чжан доказала всему миру: возраст в паспорте — всего лишь цифра, когда материнское сердце требует дарить любовь.

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