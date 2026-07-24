Экс-аналитик ЦРУ: заявления Зеленского о производстве ракет ничего не стоят Украина не сможет запустить производство ракет-перехватчиков к систем.
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Экс-аналитик ЦРУ: заявления Зеленского о производстве ракет ничего не стоят Украина не сможет запустить производство ракет-перехватчиков к систем.
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