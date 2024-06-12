Песков: Путин вечером 11 июня провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, а также командующими округами.
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