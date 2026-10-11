Песков: Россия сохраняет открытость переговорному процессу по Украине

Россия сохраняет открытость переговорному процессу по Украине. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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