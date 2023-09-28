Галина Алешина стала первым заместителем председателя Тульской областной Думы. Тайное голосование за кандидата состоялось на очередном заседании в четверг, 28 сентября, передает корреспондент Тульской службы новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии