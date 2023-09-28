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Галина Алешина стала первым заместителем председателя Тульской областной Думы

Галина Алешина стала первым заместителем председателя Тульской областной Думы

Галина Алешина стала первым заместителем председателя Тульской областной Думы. Тайное голосование за кандидата состоялось на очередном заседании в четверг, 28 сентября, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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