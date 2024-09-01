В сентябре медиков и пациентов ждет много изменений

В первый день осени в сфере здравоохранения вступают в силу много новых правил. К примеру, данные о больных с вирусными гепатитами соберут в один реестр, также уточнили классификацию природных лечебных ресурсов и список показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.
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