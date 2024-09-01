Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Мигров надо обсуждатьВ Госдуме обсудят...
  • Харченко Александр
    Так сказали сами пленныеЛавров: ВСУ напал...
  • Ed
    Какая глупость. Если вокруг Лаврова только те, кто  эту чушь распространяет, то как и МО пора и в его ведомстве завод...Лавров: ВСУ напал...

В сентябре медиков и пациентов ждет много изменений

В сентябре медиков и пациентов ждет много изменений

В первый день осени в сфере здравоохранения вступают в силу много новых правил. К примеру, данные о больных с вирусными гепатитами соберут в один реестр, также уточнили классификацию природных лечебных ресурсов и список показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх