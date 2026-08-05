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FiNE NEWS

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Эксперт Глеб Игнатьев оценил перспективы мирного соглашения между США и Ираном

Мнение эксперта о текущих переговорах Политолог-американист и преподаватель НИУ ВШЭ Глеб Игнатьев заявил, что США и Иран не готовы заключать мирное соглашение, а текущие переговоры используются сторонами для выигрыша времени.

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