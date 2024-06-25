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Царьград

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МК: Над Черным морем произошел инцидент с дроном-разведчиком США Global Hawk

МК: Над Черным морем произошел инцидент с дроном-разведчиком США Global Hawk

Наводивший ракеты на Севастополь шпионивший за Крымом беспилотник столкнулся с «турбулентностью». Начало положено, сообщает издание МК.

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Комментарии
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М
ММ
Ой, неужели наконец???
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15 час.
Ратник Ратник
Ждём продолжения
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11 час.

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