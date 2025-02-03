Высказывания американского репортера Такера Карлсона о диктатуре президента Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине продемонстрировали миру, что украинский лидер перестал быть легетимным.
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