Міністр фінансів США Джанет Йеллен Міністр фінансів США скасовує частину публічних зустрічей у Японії після вбивства екс-прем'єра Абе Міністр фінансів США Джанет Йеллен скоротить публічну частину програми свого візиту до Японії Міністр фінансів США Джанет Йеллен скасувала свою поїздку до порту Йокогами під час візиту до Японії наступного тижня – з поваги до пам'яті […] Сообщение Міністр фінансів США скасовує частину публічних зустрічей у Японії після вбивства екс-прем'єра Абе появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.