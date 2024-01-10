БРИКС и начало новых экономических моделей

Очередной год нашей с вами жизни наверняка принесет множество сюрпризов и перемен. Важным мировым политическим и экономическим фактором в наступившем году станет то, что в объединении БРИКС теперь председательствует Россия.
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