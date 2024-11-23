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Проамериканская "коалиция" 23 раза нарушила за сутки воздушное пространство САР

Проамериканская "коалиция" 23 раза нарушила за сутки воздушное пространство САР

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Военные ВС РФ выявили за сутки 23 нарушения воздушного пространства над САР со стороны авиации так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с Соединенными Штатами.

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