Проамериканская "коалиция" 23 раза нарушила за сутки воздушное пространство САР

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Военные ВС РФ выявили за сутки 23 нарушения воздушного пространства над САР со стороны авиации так называемой международной антитеррористической "коалиции" во главе с Соединенными Штатами.
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