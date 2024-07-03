Макс Ферстаппен: Нам с командой есть над чем поработать

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящий Гран При Великобритании, признав наличие проблем на предыдущем этапе Гран При Австрии.
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