Dyson отдыхает: беспроводной вертикальный пылесос Xiaomi Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3 оценили в 115 долларов, характеристики — как у топовых Dyson

Xiaomi начала принимать предзаказы на новый беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3. Новинку оценили в 999 юаней (135 долларов), но с учётом государственной субсидии цена снижается до 850 юаней (115 долларов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии