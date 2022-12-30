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Журавель о Роналду в «Аль-Насре»: «Хоть кто-то сегодня перешел в Азию! Будем поменьше видеть этого токсика»

Журавель о Роналду в «Аль-Насре»: «Хоть кто-то сегодня перешел в Азию! Будем поменьше видеть этого токсика»

Тимур Журавель критически отозвался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср». 37-летний форвард сборной Португалии перешел в клуб из Саудовской Аравии.

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