Хирург Михайлов: онемение пальцев рук может говорить о серьезных болезнях

Если пальцы рук немеют постоянно, это сигнал обратиться к специалисту и обследовать организм. Об этом предупредил врач-травматолог, специалист по хирургии кисти в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге Александр Михайлов.
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