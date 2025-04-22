Экс-советник Пентагона заявил, что его уволили за позицию против войны с Ираном

Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл выразил уверенность в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что одной из причин, по которой его уволили из Пентагона, является его позиция против ударов по Ирану.
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