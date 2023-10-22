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Несекретные материалы

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Череда провокаций на Ближнем Востоке рискует вылиться в крупный региональный конфликт

В настоящее время на Ближнем Востоке сложилась интересная ситуация и дальнейшие события могут привести к значительным геополитическим изменениям не только в регионе, но и в мире.

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Комментарии
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Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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13 час.
вд
валерий двойнишников
С Вами 99, 9 % населения России согласны,....но увы...87% русского населения не принимают участие в судьбе страны...в судьбе страны принимает 0,009% богоизбранного населения..., а кто виноват? Мы с вами!
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12 час.

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