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Властимил Петржела: «Соболев слабее Кассьерры во всем. Но не могу сказать, что покупка Александра – деньги на ветер»

Властимил Петржела: «Соболев слабее Кассьерры во всем. Но не могу сказать, что покупка Александра – деньги на ветер»

Нападающий «Спартака» может перейти в «Зенит». «Соболев слабее Кассьерры во всем. Если он перейдет в «Зенит», ему придется очень много тренироваться, чтобы выиграть конкуренцию у Кассьерры.

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