Взрывотехники обезвредили снаряды на стройплощадке в Краснодаре

Как сообщает «Росгвардия Краснодарского края», специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии обнаружили и безопасно обезвредили 92 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны в районе Знаменского микрорайона города Краснодара.
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