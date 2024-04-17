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Взрывотехники обезвредили снаряды на стройплощадке в Краснодаре

Взрывотехники обезвредили снаряды на стройплощадке в Краснодаре

Как сообщает «Росгвардия Краснодарского края», специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии обнаружили и безопасно обезвредили 92 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны в районе Знаменского микрорайона города Краснодара.

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