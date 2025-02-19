В Минстрое предложили сделать единую платежку за ЖКУ

Расплачиваться можно будет без вороха квитанций Минстрой РФ вновь предложил ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), чтобы расплачиваться по ним можно было без вороха квитанций.
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