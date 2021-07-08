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Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

Шёпот Кремля На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал вслух то, что западным политикам снится ночами в кошмарах.

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20022
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Эрнст Ринас
КТО СКАЗАЛ ЧТО ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПУГАЕТ ЗАПАД?
Виталий
Какое???
Walery
Спросите запад сами, чего ищете ответы через пятых-десятых лиц?
Людмила Анисина
))))!
Александр Лисовский
Кремль пригрозил Западу , что на новые расширения санкций он ответит дальнейшим повышением рейтинга Путина . Скоро выборы , мы тут ещё и не такое прочтём . В противовес галошам , он ещё раннее заявил , что пока он президент России - не допустит повышение срока пенсионного возраста . Но МЫ буратины , все как один скажем хором ПУТИННАШЕВСЁ.
Эрнст Ринас
В этом и беда России. Каждый народ достоин своего вождя. И терпеть России Путина еще долго.
genadi
Я, конечно, не в восторге от высказываний Путина о Ленине, до которого ему (как впрочем и любому другому) никогда не дотянуться, но при нынешних доморощенных и зарубежных лидерах ему нет равных.
ГусЕна
У тебя еще есть возможность поцеловать этого сифилитика в зад
Владимир Меженков
Это свидетельствует только о том, насколько измельчал сегодня политический мир. Где политики, способные потягаться по своему влиянию на мировую политику, равные Сталину, Рузвельту, Черчиллю?
genadi
При всём уважении к перечисленным Вами политикам, они мелкие сошки по сравнению с Лениным ...
Владимир Eвтушенко
А что же ты Гитлера не упомянул, ненавидевшего СССР ничуть не меньше, чем подонок Черчилль?
Владимир Eвтушенко
А что же ты Гитлера не упомянул, ненавидевшего СССР ничуть не меньше, чем подонок Черчилль?
Владимир Eвтушенко
Сталин во многом выше Ленина.
Владимир Меженков
Подонок Черчилль, в отличие от Гитлера, был союзником СССР во Второй мировой войне. Чувства на войне - любовь, ненависть - играют свою роль разве что в выборе ВПЖ - военно-полевой жены.
Владимир Eвтушенко
Он не6 был союзником сознательно , или хотя бы из уважения к СССР, а вынужден был примазаться к победе в ВМВ. Даже за мизерную помощь своей говённой бронетехникой они требовали золото. Он же замыслил операцию " Немыслимое". с целью уничтожения СССР. И только антисоветская гнусь может им восхищаться.
Виктор Неизвестно
Как вы задолбали пропогандоны власти
Виталий
А ты чей "пропагандон"???Озвуч Господина!
ГусЕна
Пропогандон-это ты
Walery
Сам ты гондон штопанный что тут делаешь?
Ritchie Blackmore
Дурашка.
Алексей АК
На хер такая власть , которая без Путина ни хера не может! ?
ГусЕна
Поэтому, лучше преемник:)
Walery
Не может? Она и не должна мочь, она имеет и выполняет свои задачи.
Наталья Климова
Кто?Неужто рыжий,он сидит в засаде, ждёт?!
Алексей АК
Какие задачи выполняют Госдумовские депутаты? Рассовывают по карманам государственные деньги , льют помои на конкурирующие партии и пытаются занять лидирующее положение среди таких же тупых антинародных депутатов? ...Среди всяких бывших номенклатурщиков , певцов, акробатов и шутов? Немощная власть?))) Мне не нужны такие депутаты , ни "псевдокоммунисты" ,ни либердосные бандиты горластого Жирика , ни воровская ЕР- сборище всякого дерьма! ...Я за Монархию...
Владимир Eвтушенко
льют помои на конкурирующие партии" О каких таких партиях ты, неумный либерастик , речь ведёшь? Что ЕР, что СР, ЛДПР одного гнилого поля ягоды.
ГусЕна
А разве речь о Чубайсе? Или это Ваши фантазии?
Aleksandr Prokofjev
Особенно понравилась фраза - "Затем наш президент вернул ресурсы страны от олигархов обратно народу."
Walery
Вернул ресурсы, вернул Крым, вернул Реальный Гимн для Страны! Возвращает Уважение других стран после ельцинского позора с Югославией. Все верно! То-ли еще будет! ...Или тебя ель-цинизм устраивает, ворюга...
ГусЕна
А разве не так?
Евгений Натесов
А что не так?
Алексей АК
Народу как таковому, Путин ничего возвращать не должен. А вот Государству ,в лице народа , возвращено много.Путин ведет страну к Государственному капитализму - такое же положение дел с ресурсами было и при загнивающем "социализме" - всем ,почему то нравилось ! Работяги золотыми вилками и ножами хамон не хавали.
Ritchie Blackmore
Гарант привёл страну к дикому феодализму.
ГусЕна
А разве нет? Газпром? Норникель?
Виктор Козодоев
кто то точно умственно болен 81%
Walery
У тебя соответствующее образование для такой реплики? Хочешь от 81% получить ответы по сопатке?
Walery
Что пальцы вниз, вова, юля и ирина... испугались? Нельзя оскорбить 81 % граждан РФ.
Николай Зайчиков
Ну вы и дурак !!!!!!! причем полный !!!!!!
Walery
Себя разумеется относите к умственно здоровым 19%? А на основании каких факторов и медицинских анализов? Или просто сами о себе так думаете? Если бы ВЫ были бы умственно здоровы, то никогда не утверждали о умственной болезни 81% неизвестных вам людей. У Вас паранойя..., Вас следует изолировать как можно скорее для проверки степени Вашей опасности для общества. Подобный вам казанский стрелок называл людей "мусором" и убивал их. Он говорил "мусор", вы говорите "больные", сущность же одна и та же - вы сами больной и подлежите изоляции.
ГусЕна
Умнеешь...А недавно с Кал Зайчиковым в десны лизалсо:)))
Samarium
Люди будут жить все лучше и лучше при этом....
Ирина
Все враги коммунистов ,захватившие республики СССР ,одинаковые ,и везде в эти 30 лет было у них всё одинаково . В 90-е всё рухнуло по сравнению с 80-ми ,в нулевые -с ростом мировой экономики ,стало немного лучше ,после начала мирового экономического кризиса ,опять стало хуже ,и дальше будет всё только хуже для страны и народа . Как Путин в 2012 году в своей речи о "калошах ", признал ,что в России экономический кризис ,так он до сих пор не кончается ,а российский народ восьмой год только нищает . И дальше будет нищать и вымирать .
Александр Лисовский
Вот передо мною статья в АИФ о помощи государств своему народу в это тяжёлое время . США выделила 20 % своего ВВП , Германия и Франция по 40 % и остальные не менее 10 - 15 % . Россия - 2 % . Видно считают , что патриотам и этого хватает . "Любит" нас власть и знает , что даже плюя нам в лицо мы вытремся и как скажет "папа российского ОПГ" так и проголосуем.
Alex Imen
Газпром и Роснефть утопают в роскоши и платят намного меньше, чем нужно. При этом должны Центробанку около 7 триллионов рублей. Вряд ли когда- нибудь отдадут. В стране острый дефицит справедливости.
ГусЕна
Ск платишь ты? Нахлебник херов
Александр Лисовский
А что Вас это так расстраивает , в ЦБ - 70 % заграничных акционеров ! .... Тут один комментатор в открытую заявил , что мол американцы совсем оборзели и надо запретить держать деньги американским президентам в российских банках ..... Меня не перестаёт терзать один вопрос: если у нас такая умная власть и президент , то почему народ такой нищий ? И почему - то жители стран, где президенты которых во всём виноваты , живут гораздо лучше , чем в той , где он вечно прав.
Vasily Golov
Поздно спикер пугает Запад. Санкции по полной.Явлинский на старости лет спел старую песню о дружбе с Европой.Он не назвал цену дружбы.Строили газопровод в Европу. США ввели санкции.отказав в поставках перекачивающих станций.За год создали свои.Санкции на газ в обмен на трубы.Свои трубы. Российский бизнес вне политики и заправляет танки ВСУ горючим,помогаем металлургам в экспорте металла,углем.Помогаем экспорту зерна удобрениями.Лишь бы доллары капали.Прекратите торговлю с Украиной и экономика рухнет.Ввозные пошлины вводят,но идет бизнес вперед. На территории Украины не предприятия с российским капиталом. У нас с украинским капиталом 500 таких.Ахметов уголь добывает.
Владимир Меженков
Ничего иного из уст Володина нельзя было и ожидать. Творец слогана "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", а сегодня и инициатор введения в школьное и вузовское образование обязательного учебного предмета "Путиноведене", Володин, по сути дела, использует Путина как надувной матрас, с помощью которого он держится на поверхности. Знает, что в случае, если этот матрас лопнет под ним, первым на дно комфортно выстоенного водоема отправится именно он, Володин, ничего собой как полиик не представляющий.
Александр Клюянов
Вдруг настало время и... Путин уходит. КТО?! Кого экстренно предложат/выдвинут/назначат народу? Мудрый, беЗкорыстный правитель создаёт заранее Систему, которая позволяет стране пройти критический момент без потерь.
Александр Лисовский
Вот и дожили ! Это надо так оглупить контингент , что бы он всерьёз решил , что почти из 150 миллионов жителей России нельзя найти нормального руководителя . Путин - кто был до этого ? И как он стал президентом ? Вернее кто его поставил ? Остальное решало уже подвластное холуйское СМИ . ...... . Как сказал когда то известный юморист: " СМИ у нас из мухи могут сделать слона , а из его бивней клипсы своим жёнам."
ГусЕна
А разве СИСТЕМА не создается? 20 лет.
Нина Шалева
Мы охотно будем голосовать именно за Путина ВВ. Показал себя в течении многих всех лет умным, талантливым, способный пойти на риск, продвигает Нацпроекты, постоянно что-то создается в стране. А зачем нам менять хорошее на что-то неизвестное. Можем получить кота в мешке. И этот мешок с котом перевесит остальные аргументы.
Николай Зайчиков
Не МЫ а ВЫ , вы бы хоть правильно свои мысли излагали и за нас бы не расписывались
Наталья Андросова
Володину надо бы у народа сначала спросить. Его -то понять можно. А насчёт того,что кто? Незаменимых,как известно,нет. А когда разрушают семью ,уничтожают,то посмотрела бы,как запоют. И Володина бы пора на выход
Евгений Натесов
Так народ за Путина.
Ritchie Blackmore
Дурища! Ты не принадлежишь к народу. Уколись и соси свой леденец, юродивая.
Нина Шалева
У нас уже были из числа незаменимые, как Горбачев, а потом Ельцин.. С ними народ выпил бочки фунта лиха, чуть Россию не потеряли. Не Вам решать, голосовать за Путин ВВ или нет, народ будет голосовать.
Ritchie Blackmore
Народ разве что решает и кого то выбирает?
Светлана Рыбчинская
Здрав будь,Путин!!!
Нина Шалева
Мы долго будем помнить и Горбачева, и Ельцина. Упаси Господь Бог таких президентов. Поэтому говорим, Путина знаем, уважаем и любим,. Ну в течении лет 20 нам точно никого не надо.
Владимир Eвтушенко
Когда за Путина яро вопят подонки, типа алексеева, гусеницы, натёсова, мне как-то не хочется быть в одних рядах с этими мразями.
ГусЕна
Поэтому, ЕбатушОнке нужно просто повеситься.
Леонид Алексеев
Солидарен с Володиным:пока есть здоровье у Путина,пусть руководит страной!!!
Людмила Сурайкина
У меня своё мнение на этот счёт... считаю, что частая смена Президента - это плохо, мало времени для реализации планов во благо страны, но 20 лет достаточно и учитывать возраст тоже необходимо, поэтому сменяемость власти должна быть, да и В.В. Путину надо дать возможность пожить свободно для себя и своей семьи.
Людмила Сурайкина
Надеюсь ВВ.Путин до 2024 года подготовит достойного приемника, но ни из тех 145 миллиардеров
Владимир Eвтушенко
приёмники производят на заводах. ПрЕемников готовят.
Зоя Бобкова
Бесспорно, пусть хоть простые люди России несколько поколений поживут по человечески, а не в Гулагах, в голоде, трясучке перестроек и прочего "добра".
Владимир Eвтушенко
Какая же вы дура, историю не помнящая. Поёте с голосов мразей, типа Солженицера, сванидзе, млечина и прочей антисоветской мрази. Что вы знаете про ГУЛАГ, кроме пасквилей Солженицера?
Лариса Парфенова (Чиликина)
Я абсолютно согласна с Володиным. Путин должен оставаться президентом как можно дольше. На сколько у него хватит сил и желания.
Ritchie Blackmore
Плевать на Ваше лизоблюдство.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Вам нравится только ваше жополизство.
Ritchie Blackmore
Понимали бы ещё хоть самую малость.
ГусЕна
Лариса, осторожно, сейчас Гноеричи начнет писать вам в личку " отлижу за 100 рублей":)))
Лариса Парфенова (Чиликина)
Не нужно.
ГусЕна
Да это брезгливо:) Но, он настойчив.
Владимир Ефимкин
Для любящего Россию жителя - очевидно, что Володин абсолютно прав, просто сравнивая, до и после!
Зоя Бобкова
Володин точно прав! Только зомби этого не понимают.
Владимир Eвтушенко
Только зомби льют помои на СССР.
Марина Сазонова
Путин молодец! Чем дольше будету власти, тем больше мы насолим гейзападу пидерастическому. Да будет так! Америка должна исчезнуть и ещё её поганые союзники, что диктуют всем свою норму жизни. Пидорам нет места не у власти, ни в нормальном обществе. И остальной мир их должен зачмырить. Тьфу падлы. Еще с ними уё.ми ведут переговоры. Господа гейушлёпные, ваше место возле параши!!!
Владимир Eвтушенко
Чем дольше будет ВВП у власти, тем больше будет число миллиардеров в РФ. Так скоро и США догоним по числу их. Только вот народу гроши платят.
Владимир Eвтушенко
Чем дольше будет ВВП у власти, тем больше будет число миллиардеров в РФ. Так скоро и США догоним по числу их. Только вот народу гроши платят.
Нина Шалева
Нам не надо кому то солить. Мы должны все вместе строить суперфантастическое Государство. Как раз Путин ВВ и пытается сейчас строить такое государство. Но для защиты Государства необходимо иметь прекрасную армию. Это уже сделано. Армия прекрасна!
anatoliy
Радует ,что народ понимает что к чему .Насчёт страха запада автор конечно загнул .Те кто хочет свалить Путина как раз не боятся ,а переворот устроить в России при помощи выборов мечтают и сейчас менять Президента смерти подобно.И конечно спящие ячейки с агентами есть не только в Беларуси.
Николай Зайчиков
Если кого эта отставка и пугает то только самого Володина и тех кто как и он присосался к госкормушке .
ИозефШвейк
Кто мешает вам при сосаться?
Николай Зайчиков
Наверное совесть которой у них нет
Ирина
Платные пропагандисты власти -это "зеркало " самой власти . И по тому ,что платные пропагандисты ельцинско-путинской власти -кремлеботы -это тупое ,злобное быдло и хамы ,власть всё о себе доказала .
Людмила Анисина
история и жизнь да-авненько показали,что громче всего кричат,мол держи вора,сами воры))) А про быдло те,кто из грязи в князи))) А это ваше сравнение ельцинского 90 х. с тем, что удалось исправить Путину )),просто насмешило своей алогичностью))) Извините конечно)) Пустое с вами беседовать)) Не болейте.
Ritchie Blackmore
Вам бы научиться понимать и анализировать.
Александр Лисовский
Вы иногда даёте не выполнимые советы . Это всё равно как попугая научить говорить те слова которые он не слышал.
Ritchie Blackmore
Логично. Но я считаю, что нужно ослику говорить о том, что он ослик.
Александр Лисовский
Ну и что ! Вы ему с такой же уверенностью можете сказать , что он скаковой жеребец . Я уже давно убедился , что есть люди, на этом сайте, на которых не стоит даже внимания обращать . Там всё серое вещество уже давно забито другим и что воткнуть практически невозможно.
Walery
Ritchie Blackmore, из ваших мудрых слов заключаю, что ВЫ ослик объясняющий другому ослику, что он ослик! Интересную мудрость Вы ляпнули, да?*
Ritchie Blackmore
Ещё один свихнулся и попал в палату к натёсовой.
Walery
Почему берешь на себя право говорить подобное? Ты сам скорее всего купился на сладкое от либерасосов, да? Или банальный придурок, точнее всего.
Ritchie Blackmore
Либерасты тобой манипулируют, глупыш!
Walery
Я не манипулируемый! Я пережил 90-е.
Ritchie Blackmore
Пережил, а ума не нажил. Что все путинята тупо всюду твердят про 90-е? Чем занимался в то время гарант ты в курсе? И что за команда там была? И где сейчас эти "деятели", ты, наверное, не в курсе. Вот я и говорю-ничего ты не знаешь и не понимаешь. А "поумничать" так хочется, да не получается, да, клоун?
ГусЕна
Он просто сифилитик. И обиженка:)
Александр Иголкин
Помнится при царе-батюшке тоже зерно вывозили, а в деревнях голод был. Чем закончилось все знают?

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