Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

Любопытно, однакоПолитикаПутин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий Шёпот Кремля На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал вслух то, что западным политикам снится ночами в кошмарах.Вернуться к статье20022НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭрнст РинасКТО СКАЗАЛ ЧТО ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПУГАЕТ ЗАПАД?ВиталийКакое???WWaleryСпросите запад сами, чего ищете ответы через пятых-десятых лиц?Людмила Анисина))))!Александр ЛисовскийКремль пригрозил Западу , что на новые расширения санкций он ответит дальнейшим повышением рейтинга Путина . Скоро выборы , мы тут ещё и не такое прочтём . В противовес галошам , он ещё раннее заявил , что пока он президент России - не допустит повышение срока пенсионного возраста . Но МЫ буратины , все как один скажем хором ПУТИННАШЕВСЁ.Эрнст РинасВ этом и беда России. Каждый народ достоин своего вождя. И терпеть России Путина еще долго.GgenadiЯ, конечно, не в восторге от высказываний Путина о Ленине, до которого ему (как впрочем и любому другому) никогда не дотянуться, но при нынешних доморощенных и зарубежных лидерах ему нет равных.ГусЕнаУ тебя еще есть возможность поцеловать этого сифилитика в задВладимир МеженковЭто свидетельствует только о том, насколько измельчал сегодня политический мир. Где политики, способные потягаться по своему влиянию на мировую политику, равные Сталину, Рузвельту, Черчиллю?GgenadiПри всём уважении к перечисленным Вами политикам, они мелкие сошки по сравнению с Лениным ...Владимир EвтушенкоА что же ты Гитлера не упомянул, ненавидевшего СССР ничуть не меньше, чем подонок Черчилль?Владимир EвтушенкоА что же ты Гитлера не упомянул, ненавидевшего СССР ничуть не меньше, чем подонок Черчилль?Владимир EвтушенкоСталин во многом выше Ленина.Владимир МеженковПодонок Черчилль, в отличие от Гитлера, был союзником СССР во Второй мировой войне. Чувства на войне - любовь, ненависть - играют свою роль разве что в выборе ВПЖ - военно-полевой жены.Владимир EвтушенкоОн не6 был союзником сознательно , или хотя бы из уважения к СССР, а вынужден был примазаться к победе в ВМВ. Даже за мизерную помощь своей говённой бронетехникой они требовали золото. Он же замыслил операцию " Немыслимое". с целью уничтожения СССР. И только антисоветская гнусь может им восхищаться.Виктор НеизвестноКак вы задолбали пропогандоны властиВиталийА ты чей "пропагандон"???Озвуч Господина!ГусЕнаПропогандон-это тыWWaleryСам ты гондон штопанный что тут делаешь?Ritchie BlackmoreДурашка.Алексей АКНа хер такая власть , которая без Путина ни хера не может! ?ГусЕнаПоэтому, лучше преемник:)WWaleryНе может? Она и не должна мочь, она имеет и выполняет свои задачи.НКНаталья КлимоваКто?Неужто рыжий,он сидит в засаде, ждёт?!Алексей АККакие задачи выполняют Госдумовские депутаты? Рассовывают по карманам государственные деньги , льют помои на конкурирующие партии и пытаются занять лидирующее положение среди таких же тупых антинародных депутатов? ...Среди всяких бывших номенклатурщиков , певцов, акробатов и шутов? Немощная власть?))) Мне не нужны такие депутаты , ни "псевдокоммунисты" ,ни либердосные бандиты горластого Жирика , ни воровская ЕР- сборище всякого дерьма! ...Я за Монархию...Владимир Eвтушенкольют помои на конкурирующие партии" О каких таких партиях ты, неумный либерастик , речь ведёшь? Что ЕР, что СР, ЛДПР одного гнилого поля ягоды.ГусЕнаА разве речь о Чубайсе? Или это Ваши фантазии?Aleksandr ProkofjevОсобенно понравилась фраза - "Затем наш президент вернул ресурсы страны от олигархов обратно народу."WWaleryВернул ресурсы, вернул Крым, вернул Реальный Гимн для Страны! Возвращает Уважение других стран после ельцинского позора с Югославией. Все верно! То-ли еще будет! ...Или тебя ель-цинизм устраивает, ворюга...ГусЕнаА разве не так?Евгений НатесовА что не так?Алексей АКНароду как таковому, Путин ничего возвращать не должен. А вот Государству ,в лице народа , возвращено много.Путин ведет страну к Государственному капитализму - такое же положение дел с ресурсами было и при загнивающем "социализме" - всем ,почему то нравилось ! Работяги золотыми вилками и ножами хамон не хавали.Ritchie BlackmoreГарант привёл страну к дикому феодализму.ГусЕнаА разве нет? Газпром? Норникель?Виктор Козодоевкто то точно умственно болен 81%WWaleryУ тебя соответствующее образование для такой реплики? Хочешь от 81% получить ответы по сопатке?WWaleryЧто пальцы вниз, вова, юля и ирина... испугались? Нельзя оскорбить 81 % граждан РФ.Николай ЗайчиковНу вы и дурак !!!!!!! причем полный !!!!!!WWaleryСебя разумеется относите к умственно здоровым 19%? А на основании каких факторов и медицинских анализов? Или просто сами о себе так думаете? Если бы ВЫ были бы умственно здоровы, то никогда не утверждали о умственной болезни 81% неизвестных вам людей. У Вас паранойя..., Вас следует изолировать как можно скорее для проверки степени Вашей опасности для общества. Подобный вам казанский стрелок называл людей "мусором" и убивал их. Он говорил "мусор", вы говорите "больные", сущность же одна и та же - вы сами больной и подлежите изоляции.ГусЕнаУмнеешь...А недавно с Кал Зайчиковым в десны лизалсо:)))SamariumЛюди будут жить все лучше и лучше при этом....ИИринаВсе враги коммунистов ,захватившие республики СССР ,одинаковые ,и везде в эти 30 лет было у них всё одинаково . В 90-е всё рухнуло по сравнению с 80-ми ,в нулевые -с ростом мировой экономики ,стало немного лучше ,после начала мирового экономического кризиса ,опять стало хуже ,и дальше будет всё только хуже для страны и народа . Как Путин в 2012 году в своей речи о "калошах ", признал ,что в России экономический кризис ,так он до сих пор не кончается ,а российский народ восьмой год только нищает . И дальше будет нищать и вымирать .Александр ЛисовскийВот передо мною статья в АИФ о помощи государств своему народу в это тяжёлое время . США выделила 20 % своего ВВП , Германия и Франция по 40 % и остальные не менее 10 - 15 % . Россия - 2 % . Видно считают , что патриотам и этого хватает . "Любит" нас власть и знает , что даже плюя нам в лицо мы вытремся и как скажет "папа российского ОПГ" так и проголосуем.AIAlex ImenГазпром и Роснефть утопают в роскоши и платят намного меньше, чем нужно. При этом должны Центробанку около 7 триллионов рублей. Вряд ли когда- нибудь отдадут. В стране острый дефицит справедливости.ГусЕнаСк платишь ты? Нахлебник херовАлександр ЛисовскийА что Вас это так расстраивает , в ЦБ - 70 % заграничных акционеров ! .... Тут один комментатор в открытую заявил , что мол американцы совсем оборзели и надо запретить держать деньги американским президентам в российских банках ..... Меня не перестаёт терзать один вопрос: если у нас такая умная власть и президент , то почему народ такой нищий ? И почему - то жители стран, где президенты которых во всём виноваты , живут гораздо лучше , чем в той , где он вечно прав.VGVasily GolovПоздно спикер пугает Запад. Санкции по полной.Явлинский на старости лет спел старую песню о дружбе с Европой.Он не назвал цену дружбы.Строили газопровод в Европу. США ввели санкции.отказав в поставках перекачивающих станций.За год создали свои.Санкции на газ в обмен на трубы.Свои трубы. Российский бизнес вне политики и заправляет танки ВСУ горючим,помогаем металлургам в экспорте металла,углем.Помогаем экспорту зерна удобрениями.Лишь бы доллары капали.Прекратите торговлю с Украиной и экономика рухнет.Ввозные пошлины вводят,но идет бизнес вперед. На территории Украины не предприятия с российским капиталом. У нас с украинским капиталом 500 таких.Ахметов уголь добывает.Владимир МеженковНичего иного из уст Володина нельзя было и ожидать. Творец слогана "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", а сегодня и инициатор введения в школьное и вузовское образование обязательного учебного предмета "Путиноведене", Володин, по сути дела, использует Путина как надувной матрас, с помощью которого он держится на поверхности. Знает, что в случае, если этот матрас лопнет под ним, первым на дно комфортно выстоенного водоема отправится именно он, Володин, ничего собой как полиик не представляющий.Александр КлюяновВдруг настало время и... Путин уходит. КТО?! Кого экстренно предложат/выдвинут/назначат народу? Мудрый, беЗкорыстный правитель создаёт заранее Систему, которая позволяет стране пройти критический момент без потерь.Александр ЛисовскийВот и дожили ! Это надо так оглупить контингент , что бы он всерьёз решил , что почти из 150 миллионов жителей России нельзя найти нормального руководителя . Путин - кто был до этого ? И как он стал президентом ? Вернее кто его поставил ? Остальное решало уже подвластное холуйское СМИ . ...... . Как сказал когда то известный юморист: " СМИ у нас из мухи могут сделать слона , а из его бивней клипсы своим жёнам."ГусЕнаА разве СИСТЕМА не создается? 20 лет.НШНина ШалеваМы охотно будем голосовать именно за Путина ВВ. Показал себя в течении многих всех лет умным, талантливым, способный пойти на риск, продвигает Нацпроекты, постоянно что-то создается в стране. А зачем нам менять хорошее на что-то неизвестное. Можем получить кота в мешке. И этот мешок с котом перевесит остальные аргументы.Николай ЗайчиковНе МЫ а ВЫ , вы бы хоть правильно свои мысли излагали и за нас бы не расписывалисьНАНаталья АндросоваВолодину надо бы у народа сначала спросить. Его -то понять можно. А насчёт того,что кто? Незаменимых,как известно,нет. А когда разрушают семью ,уничтожают,то посмотрела бы,как запоют. И Володина бы пора на выходЕвгений НатесовТак народ за Путина.Ritchie BlackmoreДурища! Ты не принадлежишь к народу. Уколись и соси свой леденец, юродивая.НШНина ШалеваУ нас уже были из числа незаменимые, как Горбачев, а потом Ельцин.. С ними народ выпил бочки фунта лиха, чуть Россию не потеряли. Не Вам решать, голосовать за Путин ВВ или нет, народ будет голосовать.Ritchie BlackmoreНарод разве что решает и кого то выбирает?Светлана РыбчинскаяЗдрав будь,Путин!!!НШНина ШалеваМы долго будем помнить и Горбачева, и Ельцина. Упаси Господь Бог таких президентов. Поэтому говорим, Путина знаем, уважаем и любим,. Ну в течении лет 20 нам точно никого не надо.Владимир EвтушенкоКогда за Путина яро вопят подонки, типа алексеева, гусеницы, натёсова, мне как-то не хочется быть в одних рядах с этими мразями.ГусЕнаПоэтому, ЕбатушОнке нужно просто повеситься.Леонид АлексеевСолидарен с Володиным:пока есть здоровье у Путина,пусть руководит страной!!!Людмила СурайкинаУ меня своё мнение на этот счёт... считаю, что частая смена Президента - это плохо, мало времени для реализации планов во благо страны, но 20 лет достаточно и учитывать возраст тоже необходимо, поэтому сменяемость власти должна быть, да и В.В. Путину надо дать возможность пожить свободно для себя и своей семьи.Людмила СурайкинаНадеюсь ВВ.Путин до 2024 года подготовит достойного приемника, но ни из тех 145 миллиардеровВладимир Eвтушенкоприёмники производят на заводах. ПрЕемников готовят.Зоя БобковаБесспорно, пусть хоть простые люди России несколько поколений поживут по человечески, а не в Гулагах, в голоде, трясучке перестроек и прочего "добра".Владимир EвтушенкоКакая же вы дура, историю не помнящая. Поёте с голосов мразей, типа Солженицера, сванидзе, млечина и прочей антисоветской мрази. Что вы знаете про ГУЛАГ, кроме пасквилей Солженицера?Лариса Парфенова (Чиликина)Я абсолютно согласна с Володиным. Путин должен оставаться президентом как можно дольше. На сколько у него хватит сил и желания.Ritchie BlackmoreПлевать на Ваше лизоблюдство.Лариса Парфенова (Чиликина)Вам нравится только ваше жополизство.Ritchie BlackmoreПонимали бы ещё хоть самую малость.ГусЕнаЛариса, осторожно, сейчас Гноеричи начнет писать вам в личку " отлижу за 100 рублей":)))Лариса Парфенова (Чиликина)Не нужно.ГусЕнаДа это брезгливо:) Но, он настойчив.Владимир ЕфимкинДля любящего Россию жителя - очевидно, что Володин абсолютно прав, просто сравнивая, до и после!Зоя БобковаВолодин точно прав! Только зомби этого не понимают.Владимир EвтушенкоТолько зомби льют помои на СССР.Марина СазоноваПутин молодец! Чем дольше будету власти, тем больше мы насолим гейзападу пидерастическому. Да будет так! Америка должна исчезнуть и ещё её поганые союзники, что диктуют всем свою норму жизни. Пидорам нет места не у власти, ни в нормальном обществе. И остальной мир их должен зачмырить. Тьфу падлы. Еще с ними уё.ми ведут переговоры. Господа гейушлёпные, ваше место возле параши!!!Владимир EвтушенкоЧем дольше будет ВВП у власти, тем больше будет число миллиардеров в РФ. Так скоро и США догоним по числу их. Только вот народу гроши платят.Владимир EвтушенкоЧем дольше будет ВВП у власти, тем больше будет число миллиардеров в РФ. Так скоро и США догоним по числу их. Только вот народу гроши платят.НШНина ШалеваНам не надо кому то солить. Мы должны все вместе строить суперфантастическое Государство. Как раз Путин ВВ и пытается сейчас строить такое государство. Но для защиты Государства необходимо иметь прекрасную армию. Это уже сделано. Армия прекрасна!anatoliyРадует ,что народ понимает что к чему .Насчёт страха запада автор конечно загнул .Те кто хочет свалить Путина как раз не боятся ,а переворот устроить в России при помощи выборов мечтают и сейчас менять Президента смерти подобно.И конечно спящие ячейки с агентами есть не только в Беларуси.Николай ЗайчиковЕсли кого эта отставка и пугает то только самого Володина и тех кто как и он присосался к госкормушке .ИозефШвейкКто мешает вам при сосаться?Николай ЗайчиковНаверное совесть которой у них нетИИринаПлатные пропагандисты власти -это "зеркало " самой власти . И по тому ,что платные пропагандисты ельцинско-путинской власти -кремлеботы -это тупое ,злобное быдло и хамы ,власть всё о себе доказала .Людмила Анисинаистория и жизнь да-авненько показали,что громче всего кричат,мол держи вора,сами воры))) А про быдло те,кто из грязи в князи))) А это ваше сравнение ельцинского 90 х. с тем, что удалось исправить Путину )),просто насмешило своей алогичностью))) Извините конечно)) Пустое с вами беседовать)) Не болейте.Ritchie BlackmoreВам бы научиться понимать и анализировать.Александр ЛисовскийВы иногда даёте не выполнимые советы . Это всё равно как попугая научить говорить те слова которые он не слышал.Ritchie BlackmoreЛогично. Но я считаю, что нужно ослику говорить о том, что он ослик.Александр ЛисовскийНу и что ! Вы ему с такой же уверенностью можете сказать , что он скаковой жеребец . Я уже давно убедился , что есть люди, на этом сайте, на которых не стоит даже внимания обращать . Там всё серое вещество уже давно забито другим и что воткнуть практически невозможно.WWaleryRitchie Blackmore, из ваших мудрых слов заключаю, что ВЫ ослик объясняющий другому ослику, что он ослик! Интересную мудрость Вы ляпнули, да?*Ritchie BlackmoreЕщё один свихнулся и попал в палату к натёсовой.WWaleryПочему берешь на себя право говорить подобное? Ты сам скорее всего купился на сладкое от либерасосов, да? Или банальный придурок, точнее всего.Ritchie BlackmoreЛиберасты тобой манипулируют, глупыш!WWaleryЯ не манипулируемый! Я пережил 90-е.Ritchie BlackmoreПережил, а ума не нажил. Что все путинята тупо всюду твердят про 90-е? Чем занимался в то время гарант ты в курсе? И что за команда там была? И где сейчас эти "деятели", ты, наверное, не в курсе. Вот я и говорю-ничего ты не знаешь и не понимаешь. А "поумничать" так хочется, да не получается, да, клоун?ГусЕнаОн просто сифилитик. И обиженка:)Александр ИголкинПомнится при царе-батюшке тоже зерно вывозили, а в деревнях голод был. Чем закончилось все знают?Комментировать
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