TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 043 подписчика

Две жизни экранной Кати Шевченко: почему звезда фильма «Вам и не снилось…» ушла из кино и нашла счастье вопреки предательству

Две жизни экранной Кати Шевченко: почему звезда фильма «Вам и не снилось…» ушла из кино и нашла счастье вопреки предательству

В 23 года Татьяна Аксюта сыграла старшеклассницу Катю Шевченко в пронзительной мелодраме «Вам и не снилось…» и мгновенно стала символом первой трогательной любви для миллионов советских зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии