США - нашими глазами

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Кадры дня: Байден и деменция

Кадры дня: Байден и деменция

Это реально мощное достижение байденовских имиджмейкеров: «Если ты не идёшь к деменции, она придёт к тебе».

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VORON VoronS
Может для внуков? Порадовать внуков захотел!
Uri Strukow
Не вижу ничего плохого. В наше время человек в КНИЖНОМ магазине- как минимум ПОДОЗРИТЕЛЕН. Нашли, что мусолить.
Михаил Афонин
https://www.youtube.com/watch?v=-xhdiFH_-bc
Нина Ченкина
Давайте не ёрничать , а уважать старость: это ведь удел каждого из нас, и ещё неизвестно, какой сюрприз заготовила она каждому. Может быть, будем ещё неадекватнее.
Григорий Григорьев
таким место в доме престарелых под медицинским наблюдением, а не в белом доме президентом- и такого еще уважать?

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