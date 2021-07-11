Кадры дня: Байден и деменция

США - нашими глазамиКадры дня: Байден и деменция Это реально мощное достижение байденовских имиджмейкеров: «Если ты не идёшь к деменции, она придёт к тебе».Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSМожет для внуков? Порадовать внуков захотел!USUri StrukowНе вижу ничего плохого. В наше время человек в КНИЖНОМ магазине- как минимум ПОДОЗРИТЕЛЕН. Нашли, что мусолить.Михаил Афонинhttps://www.youtube.com/watch?v=-xhdiFH_-bcНЧНина ЧенкинаДавайте не ёрничать , а уважать старость: это ведь удел каждого из нас, и ещё неизвестно, какой сюрприз заготовила она каждому. Может быть, будем ещё неадекватнее.Григорий Григорьевтаким место в доме престарелых под медицинским наблюдением, а не в белом доме президентом- и такого еще уважать?Комментировать
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