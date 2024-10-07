Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +20°, дождь• Севастополь: +21°, дождь• Ялта: +22°, дождь• Алушта: +23°, дождь• Евпатория: +21°, дождь с грозой• Саки: +20°, дождь• Бахчисарай: +20°, дождь• Джанкой: +22°, дождь• Судак: +23°, дождь с грозой• Феодосия: +23°,.
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