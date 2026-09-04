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Царьград

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Вегас остался без денег и документов в Италии из-за кражи

Вегас остался без денег и документов в Италии из-за кражи

Актёр Даниэль Вегас застрял в Италии после кражи документов и денег. Несмотря на неприятный инцидент, он сохраняет позитивный настрой и делится опытом, вспоминая схожую ситуацию, случившуюся два года назад в Лондоне.

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