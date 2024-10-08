Два майора: В Румынии начато строительство многоцелевого корабля - носителя дронов для ВМС Португалии

В Румынии начато строительство многоцелевого корабля - носителя дронов для ВМС ПортугалииПроизводством займётся нидерландская компания Damen Shipyards Group на судостроительной верфи в румынском городе Галац, где 3 октября уже прошла церемония резки стали и закладки киля.
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