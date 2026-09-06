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"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным

"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что встреча с президентом России Владимиром Путиным станет для него одной из самых ярких страниц в карьере .

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