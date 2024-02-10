Начал ходить в зал. Оказалось, все идиоты города собираются здесь

Автору! Смени спортзал, и все проблемы сами по себе отпадут!

МН

Миннур Нафикова

Может время и день посещения поменять? - другие будут люди? Можно на уличных площадках заниматься. А лучше найти себе друзей и своей компанией ходить в спортзал. И сменить место работы, желательно.