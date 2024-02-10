Недавно я принял важное решение - начать ходить в тренажерный зал. Давно собирался, да все времени не было.
Начал ходить в зал. Оказалось, все идиоты города собираются здесь
Комментарии
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Скиф Туран
Автору! Смени спортзал, и все проблемы сами по себе отпадут!
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15 час.
МН
Миннур Нафикова
Может время и день посещения поменять? - другие будут люди? Можно на уличных площадках заниматься. А лучше найти себе друзей и своей компанией ходить в спортзал. И сменить место работы, желательно.
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11 час.
Майя Maja
А не пробовал формат общения поменять?
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11 час.
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