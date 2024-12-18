Потому и борзеют,что не видят никаких действий со стороны России.Мы сказали что будет ответка,и что и всё.

Evgenija Palette

Они дождутся, что эти мерзавцы косые их начнут "шпокать" по одному... (никто не сомневается, что МИГРАНТСКАЯ ИНВАЗИЯ в Россию - это ВТОРОЙ ФРОНТ... (о чем свидетельствует и теракт по отношению к генералу Кириллову. Соболезнование его семье!...).