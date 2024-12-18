Угрозы Европы проверять страховку у российских «теневых танкеров», и, видимо, арестовывать (вероятно, что и конфисковывать) те, у кого страховки не окажется, или она чем-то не устроит европейские досмотровые группы, могут стать полноценным casus belli.
Комментарии
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Часовщик
Потому и борзеют,что не видят никаких действий со стороны России.Мы сказали что будет ответка,и что и всё.
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18 час.
Evgenija Palette
Они дождутся, что эти мерзавцы косые их начнут "шпокать" по одному... (никто не сомневается, что МИГРАНТСКАЯ ИНВАЗИЯ в Россию - это ВТОРОЙ ФРОНТ... (о чем свидетельствует и теракт по отношению к генералу Кириллову. Соболезнование его семье!...).
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9 час.
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