Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Они дождутся, что эти мерзавцы косые их начнут "шпокать" по одному... (никто не сомневается, что МИГРАНТСКАЯ ИНВАЗИЯ ...Угрозы Европы про...
  • Александр Жигилий
    А где кроме "бла-бла" ответ реальному противнику!!!????Начальник Генштаб...
  • Часовщик
    И что?Начальник Генштаб...

Угрозы Европы проверять страховку у российских «теневых танкеров», и, видимо, арестовывать (вероятно, что и конфисковывать) те, у кого страховки не окажется, или она чем-то не устроит европейские досмотровые группы, могут стать полноценным casus belli.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Часовщик
Потому и борзеют,что не видят никаких действий со стороны России.Мы сказали что будет ответка,и что и всё.
Ответить
18 час.
Evgenija Palette
Они дождутся, что эти мерзавцы косые их начнут &quot;шпокать&quot; по одному... (никто не сомневается, что МИГРАНТСКАЯ ИНВАЗИЯ в Россию - это ВТОРОЙ ФРОНТ... (о чем свидетельствует и теракт по отношению к генералу Кириллову. Соболезнование его семье!...).
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх