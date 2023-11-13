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Райнхарт с 2+2, Джонстон с 2+1 и Лафреньер с дублем и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с дублем и победным буллитом в матче с «Коламбусом» (4:3 Б).

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