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Петренко: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Краснодарский край

Петренко: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Краснодарский край

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае.

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