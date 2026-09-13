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Эксперт партии ССВ предложила Германии выйти из НАТО для сохранения страны

Эксперт партии ССВ предложила Германии выйти из НАТО для сохранения страны

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в интервью журналу Overton-Magazin выступила за выход ФРГ из Североатлантического альянса ради самосохранения страны.

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