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Обложку комикса «Астерикс в Британии» продали на аукционе за €1,2 млн

Обложка комикса «Астерикс в Британии», выполненная художником Альбером Удерзо, была продана на аукционе в бельгийском городе Льеж за €1,2 млн (около 117,4–120,6 млн рублей).

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