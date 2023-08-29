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«Галатасарай» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2020-го. «Брага» и «Янг Бойз» также прошли квалификацию

«Галатасарай» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2020-го. «Брага» и «Янг Бойз» также прошли квалификацию

Турецкий клуб выступит на этой стадии впервые с сезона-2019/20. «Брага» и «Янг Бойз» также пробились через квалификацию.

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