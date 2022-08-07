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Закрыли «Сватов» и выгнали Добронравова! Экранная внучка Ивана Будько оскорбила актера из-за его поддержки РФ

Закрыли «Сватов» и выгнали Добронравова! Экранная внучка Ивана Будько оскорбила актера из-за его поддержки РФ

Уже несколько месяцев любители киноиндустрии размышляют о судьбе одного из самых добрых и позитивных сериалов современности «Сваты».

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